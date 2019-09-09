В День открытых дверей в липецком Центробанке появится «денежная» фотозона

СЕГОДНЯ 09:51 2019-09-09T09:51:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В следующую субботу, 28 сентября, в Банке России пройдет общероссийский День открытых дверей. В липецком отделении центробанка для гостей подготовили несколько сюрпризов.

– Липчане увидят, как работает Банк России изнутри, как машины считают деньги, узнают, как отличить настоящую купюру от поддельной и как защитить себя и своих близких от кибермошенников, – рассказала и.о. управляющего Отделением Липецк ГУ Банка России по ЦФО Татьяна Божко. – Дети смогут посоревноваться в конкурсе рисунков на асфальте на тему «Банк глазами детей». Для любителей селфи и фото оборудуют «денежную» фотозону.

Посетителей пустят в «шлюзовую зону», которая закрыта в обычные дни. На двух этажах можно будет увидеть музейные денежные знаки от послереволюционного времени до сегодняшних дней. Все желающие увидят, как выглядела банковская техника прошлого века и как работает кассовый работник на современном оборудовании.

На экскурсии по выставке «Магия театра» расскажут о памятных монетах с 1991 года выпуска, которые посвящены театру, великим оперным и балетным композиторам, хореографам, режиссерам и актерам.

Без предварительной записи можно будет попасть только на открытую площадку у отделения банка. А для полной экскурсии нужно записываться заранее. В пресс-службе предупредили, что дети до 14 лет могут зайти в здание только в сопровождении взрослых и с документами, подтверждающими личность.

Записаться можно в рабочие дни с 10 до 17.00 по телефонам: (4742) 420-607 и 420-605. Напомним, что здание липецкого отделения банка находится на площади Плеханова, 4. Посетить его можно будет с 10 до 18 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU