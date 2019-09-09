2019-09-09T10:21:43+03:00
Происшествия

В Липецке поймали угонщике, который уехал на чужом «ВАЗе»

За сутки в регионе раскрыли три кражи
Лия МУРАДЬЯН
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Кражи скутера и ВАЗа раскрыли в областиКражи скутера и ВАЗа раскрыли в областиФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке раскрыли кражу автомобиля, которая произошла на прошлой неделе. 5 сентября об угоне заявил 43-летний мужчина, который рассказал, что у него от дома по улице Свиридова пропал «ВАЗ-21103». Машина исчезла 4 сентября.

В поисках «тринадцатой» участвовали сотрудники уголовного розыска, которые в выходные отыскали угонщика. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, по подозрению задержали 32-летнего жителя Липецка. Уголовное дело возбудили по статье «Кража».

В эти же выходные, с 7 по 9 сентября, в регионе раскрыли еще две кражи. Например в Ельце нашли того, кто украл велосипед «Стелс-Навигатор» от дома на Красной площади у 40-летней женщины. Кража произошла еще 8 августа, велосипедным вором оказался 27-летний житель Ельца.

В том же Ельце раскрыли кражу скутера «Омаке Рейс-2», который пропал у 39-летнего мужчины в Александровском микрорайоне. Под подозрение попал 24-летний парень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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