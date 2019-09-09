В ДТП с «Нивой» и «Ладой» под Липецком пострадали 6 человек, один погиб

СЕГОДНЯ 10:58 2019-09-09T10:58:04+03:00

За трое суток на дорогах региона в 16 авариях травмы получили 25 человек

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За минувшие три дня, с 6 по 8 сентября, на дорогах Липецкой области в 16 ДТП пострадали 25 человек и один погиб.

Одна из аварий произошла 6 сентября в 12.30 на улице Зегеля, где 30-летняя женщина за рулем «Шевроле Круз» въехала в «Приору», которой управлял 25-летний парень. Пострадали два пассажира «Лады» 38 и 35 лет – оба в больнице.

В тот же день в 16.40 на улице Стаханова 32-летний мотоциклист на «Хонде» сбил 37-летнего пешехода. По данным ГИБДД, авария произошла на пешеходном переходе со светофором. Пешехода увезли в больницу.

Еще одно ДТП с двухколесным транспортом случилось почти в то же время в селе Становое. Там на улице Прудовой 15-летний парень слишком лихо разогнал мопед и влетел «Ниву Шевроле». Подростку потребовалась помощь врачей.

Также серьезная авария в те же сутки произошла на альтернативном участке трассы «Дон» в Елецком районе. 61-летний водитель «Ауди» не пропустил на перекрестке «ВАЗ-219020», с 26-летним парнем за рулем. Обоих водителей увезли с места в больницу.

7 сентября на трассе Липецк-Данков 60-летний водитель «Фольксваген Поло» ударил «Мазду Титан». В ДТП пострадал сам водитель «Поло» и его 51-летняя пассажирка.

В те же сутки в Усмани на пересечении улиц Комсомольской и Энгельса столкнулись «КамАЗ» и микроавтобус «Форд Транзит». По данным автоинспекторов, 39-летний камазист не уступил микроавтобусу, который ехал по главной дороге. В итоге 27-летний водитель иномарки попал в больницу.

А 8 сентября в Липецке в ДТП пострадала маленькая девочка. Все произошло в 21.48 на улице Октябрьской, где 19-летняя девушка за рулем «Форд Фокус» сбила 6-летнюю девочку на дорогу. Ребенка увезли в больницу.

Трагическая авария со смертельным исходом произошла 8 сентября утром в Грязинском районе. В 8.50 в селе Казинка на улице Гагарина столкнулись «пятнадцатая» и «Нива». При этом «Лада» была переполнена людьми, число которых превышало количество мест в легковушке. В этой аварии пострадал 38-летний водитель и пять пассажиров «пятнадцатой». Одна из пассажирок, 39-летняя женщина, погибла.

ИСТОЧНИК KP.RU