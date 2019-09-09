Домашний тиран в Липецке едва не убил жену и тяжело ранил ножом сына

СЕГОДНЯ 11:15 2019-09-09T11:15:46+03:00

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В Липецке будут судить буйного домашнего тирана, который напал с ножи на собственную семью. 51-летний судимый мужчина обвиняется по двум статьям, 199 и 111 УК – угроза убийством и умышленное причинения тяжкого вреда.

По данным полиции, вес произошло вечером 25 июня в доме по улице Московской. Мужчина устроил пьяный дебош и начал угрожать убийством сыну и бывшей супруге. Агрессивный глава семейства схватил кухонный нож и ударил сына под левое ребро.

Сын попал в больницу с тяжелой травмой внутренних органов, вред здоровью оценили, как тяжкий и опасный для жизни. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, на время следствия обвиняемый находился под стражей. Сейчас расследование завершилось, опасному тирану грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU