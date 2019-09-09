В Липецке на территории завода перевернулся на бок «БелАЗ»

СЕГОДНЯ 11:38 2019-09-09T11:43:11+03:00

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Необычное ДТП произошло на территории комбината в Липецке. Там опрокинулся на бок многотонный «БелАЗ». Фото последствия аварии опубликовали в соцсети. По словам очевидцев, авария произошла в ночь с 8 на 9 сентября на территории НЛМК.

ДТП с БелАЗом в Липецке. Фото: ЧП 48 Липецк.Фото: vk.com

Отметим, что такие машины перевозят по заводу шлак и другие продукты производства. По словам свидетелей ДТП, водитель тяжеловесного самосвала сначала съехал с дороги и протаранил дерево, а затем многотонник опрокинулся на левую сторону вместе с грузом.

Что именно произошло и кто виноват, теперь разбираются эксперты. Самосвал, который весит десятки, а то и сотни тонн, еще предстоит поставить на колеса, а также собрать груз, который высыпался на траву. По сообщению очевидцев, к счастью, авария обошлась без человеческих жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU