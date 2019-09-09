2019-09-09T16:10:53+03:00
Общество

Липецкие сахарные заводы уже произвели более 120 тысяч тонн сахара

Урожайность сахарной свеклы выше, чем в прошлом году
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Как сообщил врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов, на 9 сентября 2019 года шестью заводами региона переработано 864 тысячи тонн сахарной свеклы, из которой получено 121 650 тонн сахара.

В прошлом году на эту дату было выработано 82 тысячи тонн сладкого песка.

Cвекла на заводы поступает от местных аграриев, а также везется из соседних Воронежской и Тамбовской областей.

Уборка сладких корнеплодов ведется в 14 районах области. Выкопано почти 20 тысяч гектаров из запланированных 130 тысяч. Валовой сбор составляет 773,4 тысячи тонн при урожайности 389,2 ц/га. На аналогичную дату прошлого года было заготовлено 536 тысяч тонн сладкого корня, и урожайность приближалась к 319 ц/га.

Больше всего сахарной свеклы получено в Добринском районе. С 5,1 тысячи гектаров накопано 203 тысячи тонн. Самую высокую урожайность демонстрируют аграрии Краснинского района – 450 ц/га.

«Агропромышленный комплекс Липецкой области - один из лучших в стране, – отмечает врио главы региона Игорь Артамонов. – В этом году аграрии региона показывают рекордные результаты. Урожай зерновых превысил три миллиона тонн. Высоким обещает быть и урожай сахарной свёклы».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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