Липчанин оплатил долг в 187000 рублей только после ареста машины
9 августа, в отношении липчанина возбудили исполнительное производство о взыскании долга по кредитным платежам. Мужчина задолжал более 187 тыс. рублей. При этом возвращать деньги он не спешил.
Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Липецкой области, в конце августа судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД арестовали машину, принадлежащую должнику. Липчанину сообщили, что срок добровольного погашения задолженности истекает 2 сентября. Мужчина не захотел пересаживаться на общественный транспорт и выплатил долг в полном объеме. Деньги на депозитных счет Правобережного районного отдела судебных приставов поступили ровно 2 сентября.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Арест с автомобиля снят.
ИСТОЧНИК KP.RU