2019-09-09T17:03:43+03:00
Общество

Липчанин оплатил долг в 187000 рублей только после ареста машины

Житель Липецка задолжал по кредитным платежам
Юлия КЛЮЕВА
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Судебные приставы возбудили в отношении липчанина исполнительное производствоСудебные приставы возбудили в отношении липчанина исполнительное производствоФото: Пресс-служба УФССП по Липецкой области
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9 августа, в отношении липчанина возбудили исполнительное производство о взыскании долга по кредитным платежам. Мужчина задолжал более 187 тыс. рублей. При этом возвращать деньги он не спешил.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Липецкой области, в конце августа судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД арестовали машину, принадлежащую должнику. Липчанину сообщили, что срок добровольного погашения задолженности истекает 2 сентября. Мужчина не захотел пересаживаться на общественный транспорт и выплатил долг в полном объеме. Деньги на депозитных счет Правобережного районного отдела судебных приставов поступили ровно 2 сентября.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Арест с автомобиля снят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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