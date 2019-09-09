Во вторник в Липецке до +28 градусов

СЕГОДНЯ 19:57 2019-09-09T19:57:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 10 сентября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. Как сообщает Росгидрометцентра, без осадков. Ночью около 9-14 градусов выше ноля.

Днем воздух в регионе прогреется до 28 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 755 мм рт.ст.

В среду, 11 сентября, утром в Липецке ясно, а после обеда будет облачно. Синоптики обещают без осадков. В темное время суток около 11 градусов выше ноля. Днем в областном центре столбик термометра поднимется до отметки +25 градусов. Ветер юго-восточный 5-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт.ст.

Световой день становится короче. Солнце всходит в 5.48. Заход в 18.47.

ИСТОЧНИК KP.RU