Под Липецком почти месяц ищут 20-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 18:04 2019-09-09T18:04:55+03:00

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В Липецкой области почти месяц ищут 20-летнюю девушку. Пропала Пугачева Олеся Игоревна из села Казаки Елецкого района. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", информации о ее местонахождении нет с 11 августа.

Приметы: рост 165 сантиметров, обычного телосложения, глаза серо-зеленые.

Была одета: розовая футболка с зайцем, белые босоножки, джинсовый комбинезон.

Просьба ко всем, кто видел Олесю Пугачеву или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" или 112 - единый номер вызова экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU