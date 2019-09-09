2019-09-09T18:19:01+03:00
Общество

Во вторник в Липецке встанут некоторые трамваи, у остальных изменится маршрут

На сетях водоснабжения в районе ЛТ З проведут ремонтные работы
Юлия КЛЮЕВА
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Во вторник, 10 сентября, в Липецке изменится движение трамваев. По информации пресс-службы городской администрации, это произойдет из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения. Они стартуют в 10 часов утра в районе дома №5 по улице 3 Сентября.

До окончания ремонтных мероприятий изменится маршрут электротранспорта. Так, трамваи №5 по схеме "А" приостановят движение. Рейсы трамвайного маршрута №1К до улицы Чехова будут двигаться лишь до остановки "21 микрорайон". Трамваи №1 до остановки "ДП6" будут ходить согласно расписанию.

За подробной информацией об изменениях в работе транспорта липчане могут обратиться по телефону 31-00-82, в центральную диспетчерскую службу. Как только работы завершатся, трамваи проследуют по привычным маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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