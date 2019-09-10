Под Липецком столкнулись "Скания", "ВАЗ" и "Газель": погиб мужчина

СЕГОДНЯ 08:56 2019-09-10T09:00:56+03:00

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В минувший понедельник, 9 сентября, под Липецком произошла серьезная авария. В 22.40 на трассе Орел-Тамбов столкнулись 3 машины - грузовой автомобиль "Скания", "ВАЗ" 9-ой модели и "ГАЗель". Как стало известно "КП", водитель "ГАЗели" погиб. А "Скания" от удара загорелась.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, на место происшествия для ликвидации огня, оказания помощи пострадавшим и сбора информации прибыли спасатели. "Сканию" тушили 2 пожарные машины. В причинах ДТП предстоит разобраться автоинспекторам.

Напоминаем, что в случае происшествия следует звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно. Вызов бесплатный как с мобильных, так и со стационарных телефонов.

А сотрудники ГИБДД просят липчан соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU