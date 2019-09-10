2019-09-10T09:28:52+03:00
Происшествия

Под Липецком прицеп оторвался от "КАМАЗа" и влетел в "Ладу"

Пострадал пассажир легковушки
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Под Липецком в аварии пострадал мужчинаПод Липецком в аварии пострадал мужчинаФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки в Липецкой области произошло 1 520 нарушений правил дорожного движения. По информации пресс-службы регионального УГИБДД России, 3 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 70 человек не стали пристегиваться во время движения. 1 223 раза водители нарушили скоростной режим. Зафиксировано 23 ДТП, в которых никто из людей не пострадал.

В прошедший понедельник, 9 сентября, на улице Циолковского в Липецке столкнулись мотоцикл "Филлон Спидфаер" и "Ниссан Ноте". Пострадал 20-летний мотоциклист. Его госпитализировали. 42-летняя автоледи за рулем иномарки отделалась испугом. Кстати, по предварительным данным, мотоциклист ехал без шлема. Момент столкновеня попал на видео. Его можно посмотреть здесь.

В Тербунах 43-летний водитель "КАМАЗа" с прицепом двигался по улице Октябрьская. Вдруг прицеп открепился и выехал на встречу. Там он врезался в "Ладу Гранту". Пострадал 33-летний пассажир легковушки. Ему оказали помощь медики, а после назначили амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Игорь Артамонов: «Липецкая область – регион, где успешно реализуются задачи импортозамещения»
В Липецке судят двух бывших участковых за попытку «замять» ДТП за деньги
89-летняя липчанка получила свой первый паспорт
Под Липецком столкнулись "Скания", "ВАЗ" и "Газель": погиб мужчина
Во вторник в Липецке до +28 градусов
Несмотря на опровержение, СМИ настаивают, что столкновение истребителей над Липецком было
Во вторник в Липецке встанут некоторые трамваи, у остальных изменится маршрут
Под Липецком почти месяц ищут 20-летнюю девушку
Липчанин оплатил долг в 187000 рублей только после ареста машины
Липецкие сахарные заводы уже произвели более 120 тысяч тонн сахара
Сбербанк запустил новый продукт – тендерный кредит, встроенный в специальный счет
Под Липецком будут судить мужчину, застрелившего своего недруга