Под Липецком прицеп оторвался от "КАМАЗа" и влетел в "Ладу"

СЕГОДНЯ 09:27 2019-09-10T09:28:52+03:00

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За прошедшие сутки в Липецкой области произошло 1 520 нарушений правил дорожного движения. По информации пресс-службы регионального УГИБДД России, 3 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 70 человек не стали пристегиваться во время движения. 1 223 раза водители нарушили скоростной режим. Зафиксировано 23 ДТП, в которых никто из людей не пострадал.

В прошедший понедельник, 9 сентября, на улице Циолковского в Липецке столкнулись мотоцикл "Филлон Спидфаер" и "Ниссан Ноте". Пострадал 20-летний мотоциклист. Его госпитализировали. 42-летняя автоледи за рулем иномарки отделалась испугом. Кстати, по предварительным данным, мотоциклист ехал без шлема. Момент столкновеня попал на видео. Его можно посмотреть здесь.

В Тербунах 43-летний водитель "КАМАЗа" с прицепом двигался по улице Октябрьская. Вдруг прицеп открепился и выехал на встречу. Там он врезался в "Ладу Гранту". Пострадал 33-летний пассажир легковушки. Ему оказали помощь медики, а после назначили амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU