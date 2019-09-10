89-летняя липчанка получила свой первый паспорт

СЕГОДНЯ 09:48 2019-09-10T09:48:38+03:00

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Накануне, 9 сентября, 89-летняя липчанка впервые получила паспорт. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, Мария Петровна отказывалась от получения документа по религиозным соображениям. Ее пытались переубедить родственники, соседи и даже сотрудники полиции. Кроме того, Мария Петровна не получала пенсию и не могла обратиться за медицинской помощью.

Пенсионерка долгое время самостоятельно справлялась с домашним хозяйством и не жаловалась на здоровье. Но год назад все изменилось. У нее отнялась левая сторона. За женщиной требовался уход, получение пенсии, медицинской помощи. Паспорт стал необходим.

Ситуацию удалось разрешить после обращения в отдел по вопросам миграции УМВД России по Липецку. Сотрудники оперативно провели необходимые действия и 9 сентября Марии Петровне вручили паспорт. Ей осталось лишь получить медицинский полис и оформить пенсию.

ИСТОЧНИК KP.RU