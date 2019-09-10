2019-09-10T12:35:13+03:00
Происшествия

В Липецке судят двух бывших участковых за попытку «замять» ДТП за деньги

Полицейские обвиняются в должностном мошенничестве
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Участковым грозит до 6 летУчастковым грозит до 6 летФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Правобережном суде Липецка начинается процесс по делу о должностном мошенничестве, в котором обвиняются два сотрудника полиции. Криминальный инцидент произошел в феврале 2019 года в отделении полиции.

Согласно материалам дела, участковые полиции пригласили в отдел мужчину, которому сообщили, что его жена попала в ДТП и скрылась с места. Человеку показали заранее «нарисованный» рапорт о ДТП и сказали, что проводят проверку. При этом участковые открыто заявили, что проверку можно и не проводить и супругу к ответственности не привлекать, но это не бесплатно.

На самом деле сотрудники не имели никакого отношения к ДТП, проверку не проводили и решения по ней не принимали. Потерпевший в преступный сговор вступать не стал и сообщил о преступлении. Позже, уже под контролем других служб, полицейские взяли у мужчины 5000 рублей, с чем их поймали за руку.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, по части 3 статьи 159 УК предусмотрено наказание вплоть до 6 лет со штрафом до 80 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке ищут свидетелей смертельного ДТП с сотрудником воронежского УФСИН
Отставку начальника липецкой полиции в УМВД не опровергают
Дорогой внедорожник сгорел под утро в Липецке
Игорь Артамонов: «Липецкая область – регион, где успешно реализуются задачи импортозамещения»
89-летняя липчанка получила свой первый паспорт
Под Липецком прицеп оторвался от "КАМАЗа" и влетел в "Ладу"
Под Липецком столкнулись "Скания", "ВАЗ" и "Газель": погиб мужчина
Во вторник в Липецке до +28 градусов
Несмотря на опровержение, СМИ настаивают, что столкновение истребителей над Липецком было
Во вторник в Липецке встанут некоторые трамваи, у остальных изменится маршрут
Под Липецком почти месяц ищут 20-летнюю девушку
Липчанин оплатил долг в 187000 рублей только после ареста машины
Липецкие сахарные заводы уже произвели более 120 тысяч тонн сахара
Сбербанк запустил новый продукт – тендерный кредит, встроенный в специальный счет
Под Липецком будут судить мужчину, застрелившего своего недруга