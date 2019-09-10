В Липецке судят двух бывших участковых за попытку «замять» ДТП за деньги

СЕГОДНЯ 12:35 2019-09-10T12:35:13+03:00

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В Правобережном суде Липецка начинается процесс по делу о должностном мошенничестве, в котором обвиняются два сотрудника полиции. Криминальный инцидент произошел в феврале 2019 года в отделении полиции.

Согласно материалам дела, участковые полиции пригласили в отдел мужчину, которому сообщили, что его жена попала в ДТП и скрылась с места. Человеку показали заранее «нарисованный» рапорт о ДТП и сказали, что проводят проверку. При этом участковые открыто заявили, что проверку можно и не проводить и супругу к ответственности не привлекать, но это не бесплатно.

На самом деле сотрудники не имели никакого отношения к ДТП, проверку не проводили и решения по ней не принимали. Потерпевший в преступный сговор вступать не стал и сообщил о преступлении. Позже, уже под контролем других служб, полицейские взяли у мужчины 5000 рублей, с чем их поймали за руку.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, по части 3 статьи 159 УК предусмотрено наказание вплоть до 6 лет со штрафом до 80 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU