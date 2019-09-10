Дорогой внедорожник сгорел под утро в Липецке

СЕГОДНЯ 12:54 2019-09-10T12:54:12+03:00

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Серьезный автопожар произошел в этот вторник, 10 сентября, ранним утром на улице Тельмана в Липецке. Там на парковке у дома №90 загорелся внедорожник «Тойота Рав4». Рядом были припаркованы еще несколько автомобилей, но их успели быстро отогнать.

Горящая "Тойота" в Липецке.

Сообщение о пожаре поступило дежурному МЧС в 3.27 утра. На место сразу выехали сотрудники пожарно-спасательной части №7. На момент их прибытия, дорогой внедорожник был полностью охвачен огнем. Пламя удалось потушить, но от машины практически ничего не осталось.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, причины возгорания устанавливаются, из людей никто не пострадал. Загорелась ли машина по техническим причинам или кто-то поспособствовал, теперь предстоит разобраться экспертам.

ИСТОЧНИК KP.RU