Отставку начальника липецкой полиции в УМВД не опровергают

СЕГОДНЯ 14:07 2019-09-10T14:20:04+03:00

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В Липецке снова появились слухи об отставке начальника УМВД по Липецкой области Михаила Молоканова, что активно обсуждается в неофициальных сообществах и месенджерах. Напомним, что генерал-майора не раз ошибочно по слухам отправляли в отставку, что в последствие официально опровергали в ведомстве, а порой Михаил Молоканов комментировал лично.

На этот раз опровержения не было, как и подтверждения – комментариев по данному поводу пока нет. Отметим, что накануне СМИ сообщили об указе президента, где Владимир Путин освободил от должности почти 30 высших чиновников правоохранительных органов, включая генералов.

Как стало известно «КП-Липецк», Михаил Молоканов в конце июля ушел в отпуск, из которого должен был вернуться в начале сентября. Но на данный момент на официальных мероприятиях ведомство представляет временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Липецкой области Дмитрий Смольняков.

Напомним, Михаил Молоканов возглавил липецкую полицию 31 декабря 2014 года по указу президента. В Липецкую область он прибыл из Волгограда, сменив на посту предыдущего начальника Юрия Декасова.

ИСТОЧНИК KP.RU