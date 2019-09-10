2019-09-10T14:20:04+03:00
Общество

Отставку начальника липецкой полиции в УМВД не опровергают

Слух об увольнении Михаила Молоканова пока не комментируют
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Слухи об отставке Михаила Молоканова не комментируютСлухи об отставке Михаила Молоканова не комментируютФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке снова появились слухи об отставке начальника УМВД по Липецкой области Михаила Молоканова, что активно обсуждается в неофициальных сообществах и месенджерах. Напомним, что генерал-майора не раз ошибочно по слухам отправляли в отставку, что в последствие официально опровергали в ведомстве, а порой Михаил Молоканов комментировал лично.

На этот раз опровержения не было, как и подтверждения – комментариев по данному поводу пока нет. Отметим, что накануне СМИ сообщили об указе президента, где Владимир Путин освободил от должности почти 30 высших чиновников правоохранительных органов, включая генералов.

Как стало известно «КП-Липецк», Михаил Молоканов в конце июля ушел в отпуск, из которого должен был вернуться в начале сентября. Но на данный момент на официальных мероприятиях ведомство представляет временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Липецкой области Дмитрий Смольняков.

Напомним, Михаил Молоканов возглавил липецкую полицию 31 декабря 2014 года по указу президента. В Липецкую область он прибыл из Волгограда, сменив на посту предыдущего начальника Юрия Декасова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке ищут свидетелей смертельного ДТП с сотрудником воронежского УФСИН
Дорогой внедорожник сгорел под утро в Липецке
Игорь Артамонов: «Липецкая область – регион, где успешно реализуются задачи импортозамещения»
В Липецке судят двух бывших участковых за попытку «замять» ДТП за деньги
89-летняя липчанка получила свой первый паспорт
Под Липецком прицеп оторвался от "КАМАЗа" и влетел в "Ладу"
Под Липецком столкнулись "Скания", "ВАЗ" и "Газель": погиб мужчина
Во вторник в Липецке до +28 градусов
Несмотря на опровержение, СМИ настаивают, что столкновение истребителей над Липецком было
Во вторник в Липецке встанут некоторые трамваи, у остальных изменится маршрут
Под Липецком почти месяц ищут 20-летнюю девушку
Липчанин оплатил долг в 187000 рублей только после ареста машины
Липецкие сахарные заводы уже произвели более 120 тысяч тонн сахара
Сбербанк запустил новый продукт – тендерный кредит, встроенный в специальный счет
Под Липецком будут судить мужчину, застрелившего своего недруга