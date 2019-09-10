В Липецке ищут свидетелей смертельного ДТП с сотрудником воронежского УФСИН

СЕГОДНЯ 14:50 2019-09-10T14:50:53+03:00

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В Липецкой области расследуют смертельное ДТП, в котором погиб 36-летний сотрудник УФСИН Воронежской области. По данным следствия, авария произошла 20 июня в промежутке с 16 до 17.00 на трассе Усмань – Завальное. Там не справился с управлением водитель скутера. Скутер съехал с дороги и перевернулся, сотрудник УФСИН погиб.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, уголовное дело возбудили по части 3 стать 264 УК – нарушение ПДД, повлекшее смерть по неосторожности. Чтобы разобраться во всех подробностях аварии, нужны показания очевидцев.

Областное следственное управление просит всех, кто владеет информацией по той аварии, был рядом и видел, как все произошло, сообщить об этом по телефонам: 8 (4742) 35-88-37, 8-919-160-06-53. Или прийти по адресу: Липецк, улица Гагарина, 72.

ИСТОЧНИК KP.RU