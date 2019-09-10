2019-09-10T17:35:04+03:00
Общество

В среду в Липецке до 28 градусов тепла

Ветер юго-восточный
Юлия КЛЮЕВА
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Осенью закаты прекрасныОсенью закаты прекрасныФото: Юлия КЛЮЕВА
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В среду, 11 сентября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По информации Росгидрометцентра, без осадков. Ночью около 7-12 градусов тепла.

Днем в регионе также без дождя. В светлое время суток столбик термометра поднимется до +28 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм рт.ст.

В четверг, 12 сентября, синоптики обещают ясную погоду. Ночью в Липецке около 12 градусов выше ноля. Днем в областном центре до 25 градусов тепла. Ветер также юго-восточный 3-6 м/с. Атмосферное давление без изменений – 759 мм рт.ст.

Долгота дня - 12 часов 56 минут. Солнце всходит в 5.49. Заход в 18.45. Луна растущая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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