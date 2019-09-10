2019-09-10T18:11:39+03:00
Общество

Блогер Илья Варламов раскритиковал платную детскую площадку в Липецке

«Когда вместо детской площадки вам подсовывают какое-то г…»
Лия МУРАДЬЯН
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Блогер раскритиковал платную зону в паркеБлогер раскритиковал платную зону в паркеФото: Парки48
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Известный блогер Илья Варламов раскритиковал в своем блоге в ЖЖ платную детскую площадку в Липецке. Основатель фонда «Городские проекты» посвятил пост платной зоне в детском парке «Сказка». В это записи Илья Варламов жестко прошелся по внешнему виду парка и по тому факту, что вход туда платный.

Об этом он узнал от женщины, которая переехала в Липецк из Москвы и просила местные власти сделать площадку бесплатной, но получила отказ. Блогер привел цитату из письма липчанки.

«Я сейчас живу в Липецке. Когда я переехала сюда из Москвы, я узнала, что вход на муниципальную детскую площадку в городском парке недалеко от моего дома, единственную на ближайший квартал, – платный. Меня это удивило после Москвы и тех европейских городов, где я была, и я обратилась к вице-мэру Липецка с просьбой сделать её бесплатной. На приёме он возмутился, что если в одном парке будет вход бесплатный, а в других за деньги, это будет несправедливо по отношению к жителям тех районов, ведь (о, ужас!) и там придётся делать бесплатный вход».

– Мне пришло письмо от одной липчанки, которая рассказала, что в городе есть детский парк «Сказка», а в нем есть детская площадка. И она платная, – написал блогер. – Признаюсь, я сначала решил, что в городе сделали что-то настолько крутое, что потратили половину бюджета на 2019 год и решили отбить затраты с помощью благодарных родителей. Но мои фантазии разбились о суровую реальность, едва я увидел фотки.

На опубликованных в записи фото, старые фигуры Гены и Чебурашки, Смешариков, старые аттракционы, песочница без песка, разбитое покрытие и железные горки, которые упираются в асфальт. У общественника возникло ощущение, «что со всего города собрали самые убогие элементы оформления и привезли их в детский парк "Сказка"».

– Уважаемые липчане и жители других городов России! Запомните: общественная детская площадка должна быть бесплатной, – подвел итог Илья Варламов. – Не надо нести деньги людям, которые пытаются заработать на ваших детях. Тем более когда вместо детской площадки вам подсовывают какое-то г….

ИСТОЧНИК KP.RU

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