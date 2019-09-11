Под Липецком фура отцепилась от тягоча и влетела в ограждение
Авария произошла этим утром, 11 сентября, на Тамбовской трассе в Липецкой области. Там грузовик влетел в ограждение трассы. Последствия ДТП записали на камеру проезжавшие мимо автомобилисты.
На записи видно, что у тягача оторвалась прицепленная к кузову фура. Кабина грузовика осталась стоять на краю проезжей части, а полуприцеп впечатался в ограждение дороги и рассыпался. Фура осталась стоять на дороге, но получила серьезные повреждения. У полуприцепа разорвался тент и сломались крепления.
ДТП на Обьездной.vk.com/myregion48
Отцепилась ли фура в результате ДТП или именно расцепление стало причиной аварии, пока неизвестно. Также не сообщается о пострадавших. В подробностях ДТП теперь предстоит разобраться автоинспекторам.
Напомним, что 10 сентября в Ельце из-за оторвавшегося от КамАЗа прицепа произошла авария, в которой пострадали люди.
ИСТОЧНИК KP.RU