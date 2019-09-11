2019-09-11T08:41:12+03:00
Происшествия

Под Липецком фура отцепилась от тягоча и влетела в ограждение

Разбитый грузовик сняли на Тамбовской трассе [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Авария произошла этим утром, 11 сентября, на Тамбовской трассе в Липецкой области. Там грузовик влетел в ограждение трассы. Последствия ДТП записали на камеру проезжавшие мимо автомобилисты.

На записи видно, что у тягача оторвалась прицепленная к кузову фура. Кабина грузовика осталась стоять на краю проезжей части, а полуприцеп впечатался в ограждение дороги и рассыпался. Фура осталась стоять на дороге, но получила серьезные повреждения. У полуприцепа разорвался тент и сломались крепления.

ДТП на Обьездной.vk.com/myregion48

Отцепилась ли фура в результате ДТП или именно расцепление стало причиной аварии, пока неизвестно. Также не сообщается о пострадавших. В подробностях ДТП теперь предстоит разобраться автоинспекторам.

Напомним, что 10 сентября в Ельце из-за оторвавшегося от КамАЗа прицепа произошла авария, в которой пострадали люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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