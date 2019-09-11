2019-09-11T17:36:59+03:00
Происшествия

В Липецке пенсионер выстрелил женщине в лицо сигнальной ракетой

На многодетную мать напали во дворе
Лия МУРАДЬЯН
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Вопиющий инцидент произошел в районе ЛТЗ в Липецке, где на улице ранили многодетную мать. Как следует из обращения, которое женщина адресовала депутату облсовета Андрею Трофименкову, на нее напали возле общежития №14 на улице Ильича.

Неизвестный мужчина выстрелил женщине в лицо сигнальной ракетой, которая попала в подбородок. Очевидцы вызвали «скорую» и пострадавшую увезли в больницу. От ракеты у липчанки остались ожоги. Но так как женщина одна воспитывает троих маленький детей, которые остались дома, от госпитализации она отказалась.

Женщину возмутило, что полиция не задержала напавшего и, помимо прочего, она также обратилась в прокуратуру. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, виновника установили, им оказался 63-летний житель города. Уголовное дело уже возбудили по части 2 статьи 115 – умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия. Пенсионеру грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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