2019-09-12T08:36:41+03:00
Происшествия

Липчанин сообщил о бомбе, чтобы разогнать посетителей бара

За ложное сообщение мужчине ограничили свободу на год
Лия МУРАДЬЯН
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Аноним во всем созналсяАноним во всем созналсяФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке обиженный посетитель бара «заминировал» питейное заведение. Все произошло 4 июля в одном из баров Липецка. Некий аноним позвонил на телефон экстренной службы полиции и сообщил и заложенной в баре бомбе.

Как и положено в таких ситуациях, на место стянулись все службы экстренного реагирования. Они эвакуировали посетителей и оцепили территорию. После проверки с кинологами выяснилось, что угрозы взрыва нет, а сообщение было ложным.

Анонима сразу вычислили, им оказался 35-летний житель города. На него завели уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе следствия мужчина во всем сознался.

На допросе он виновато пояснил, что накануне отдыхал в том же баре, где поссорился с посетителями. Дебошира выставили на улицу и продолжили веселье. Обиженный клиент решил сообщить о бомбе, вызвав полицию, «чтобы их всех там разогнала полиция».

На суде учли, что у мужчины есть ребенок, в итоге телефонному террористу дали год ограничения свободы, в течение которого ему нельзя посещать увеселительные заведения и необходимо отмечаться в надзорных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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