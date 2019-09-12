Фура въехала в отбойник и загорелась на трассе «Дон» под Липецком

СЕГОДНЯ 08:56 2019-09-12T09:00:19+03:00

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Серьезная авария произошла этим утром, 12 сентября, на трассе М-4 «Дон» в Липецкой области. По сообщению очевидцев, там многотонная фура врезалась в ограждение дороги. От удара грузовик загорелся. Все произошло на платном участке трассы.

Пожар на М-4.

Последствия аварии сняли на камеру проезжавшие мимо автомобилисты. Удар был настолько сильным, что части грузовика разлетелись по дороге. А над трассой поднялся столб черного дыма и огня.Пострадали ли кто в аварии, пока не сообщается.

Горящая фура на М-4.

На место вызвали МЧС и ГИБДД. Из-за аварии с последующим пожаром на трассе образовалась огромная пробка. Чего стало причиной столкновения и кто виноват, предстоит выяснить автоинспекторам.

ИСТОЧНИК KP.RU