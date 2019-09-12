Под Липецком подросток угнал «шестерку»

СЕГОДНЯ 09:21 2019-09-12T09:21:57+03:00

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В Липецкой области раскрыли угон автомобиля, который произошел в Усманском районе в среду, 11 сентября. Заявление в полицию написал 44-летний мужчина. Автовладелец рассказал, что оставил свой «ВАЗ-21061» у дома на улице Терешковой, и в ночь с 10 на 10 сентября «шестерка» пропала.

Угонщика нашли в тот же день сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, им оказался несовершеннолетний житель Липецкого района. Уголовное дело возбудили по 166 статье УК – неправомерное завладение автомобилем.

В самом Липецке 10 сентября раскрыли уличный грабеж. Все произошло на улице 50 лет НЛМК, жертвой грабителей стал 62-летний пенсионер. Потерпевший рассказал, что у дома к нему подошел неизвестный и насильно отнял сумку, в которой были 500 рублей, паспорт и банковская карта. По подозрению задержали 28-летнего липчанина. Известно, что грабитель нигде не работает и имеет судимсоть.

ИСТОЧНИК KP.RU