2019-09-12T09:37:32+03:00
Происшествия

Под Липецком «ВАЗ» насмерть сбил лося, в аварии погиб пассажир

Еще одного человека увезли в больницу
Лия МУРАДЬЯН
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Последствия столкновения с лосем на трассеПоследствия столкновения с лосем на трассеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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Трагическая авария произошла минувшим вечером, 11 сентября, в 23.10 в Задонском районе Липецкой области. ДТП попал «ВАЗ-21053» на 250 километре трассы Орел-Тамбов. 41-летний водитель «пятерки» ехал по ночной дороге, как вдруг внезапно на трассу выбежал лось. Скорость не позволила водителю вовремя остановиться или увернуться от животного.

Лось пробил лобовое стекло и смял крушу автомобиля. В результате сильного удара 45-летний пассажир «ВАЗа» погиб на месте аварии, еще одного человека, 47-летнюю пассажирку, увезли в городскую больницу №4. также на месте аварии погиб лось. Как сообщили в пресс-службе областного ГИБДД, на данном участке установлены знаки 1.27 «Дикие животные», при наличие такие знаков нужно быть предельно осторожными, особенно в темное время суток.

Помимо трагической потери, не исключено, что водителю также придется выплатить материальный ущерб природе за погибшее животное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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