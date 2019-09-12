Украденный в Липецке двигатель нашли на другой машине в Дагестане

СЕГОДНЯ 10:18 2019-09-12T10:18:07+03:00

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Украденный в Липецке двигатель через три года неожиданно нашелся в Дагестане. Как сообщает УМВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, легковой автомобиль остановили сотрудники временной оперативной группировки органов и подразделений на контрольно-пропускном пункте «Хушет» в Республике Дагестан.

За рулем машины был 59-летний житель Дагестана. Проверяя автомобиль, полицейские считали номер двигателя и пробили его по специальным базам. Тогда и выяснилось, что мотор находится в федеральном розыске.

Как оказалось, двигатель украли в 2017 году в Липецкой области. Машину, водителя и весь материал передали в полицейским Махачкалы, которым теперь разбираются, как и когда липецкий движок оказался на дагестанской машине.

ИСТОЧНИК KP.RU