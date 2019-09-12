2019-09-12T10:33:39+03:00
Происшествия

Под Липецком микроавтобус сбил 10-летнего школьника, мальчик в больнице

За сутки на дорогах региона в 6 ДТП пострадали 7 человек и 1 погиб
Лия МУРАДЬЯН
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За сутки в ДТП пострадали 7 человек, 1 погибЗа сутки в ДТП пострадали 7 человек, 1 погибФото: Лия МУРАДЬЯН
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Авария с участием ребенка произошла в среду днем, 11 сентября, в Лебедянском районе Липецкой области. В 15.15 на улице Советской в селе Троекурово под колеса иномарки попал 10-летний школьник.

По данным ГИБДД, ребенка сбил 28-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген-Тпанспортер». Школьника с травмами увезли в больницу. По факту травмирования школьника идет административное расследование, виновника аварии и все подробности устанавливают.

Еще один человек пострадал в ДТП в том же районе на трассе Лебедянь-Большой Верх-Яблонево. Там вышел на обгон грузовика 56-летний водитель «Датсуна Ми-до». Во время обгона, водитель сбил ехавшего по дороге пенсионера на велосипеде. 66-летнего велосипедиста увезли в больницу.

В тот же день в самом Липецке на улице Ленина в 8.30 столкнулись «Форд Транзит» и «Рено Меган». В аварии пострадал 28-летний водитель французского авто, его положили в больницу.

Всего за прошедшие сутки, 11 сентября, на дорогах региона в 6 ДТП пострадали 7 человек и 1 погиб. Напомним, что пассажирка «ВАЗа» погибла в столкновении с лосем на Тамбовской трассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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