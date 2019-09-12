МТС вложит почти миллиард рублей в цифровую экономику Липецкой области

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-12T11:16:16+03:00

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Ключевое для региона событие произошло 10 сентября в администрации Липецкой области - компания МТС и администрация региона объявили о партнерстве в сфере развития цифровой экономики Липецкой области.

Подписи в соглашении поставили врио губернатора региона Игорь Артамонов и президент ПАО «МТС» Алексей Корня. Согласно документу, в ближайшие три года МТС вложит в развитие цифровой инфраструктуры региона более 900 миллионов рублей.

Приоритетное направление – цифровизация экономики, социальной сферы и городского хозяйства региона. Также в рамках партнерства МТС будет внедрять в Липецке элементы системы «умного города» на основе на основе телекоммуникационных и информационных технологий.

- Стратегия Липецкой области, направленная на развитие инновационной экономики, говорит о готовности региона к внедрению умных технологий во всех сферах деятельности региона. Накопленная МТС экспертиза в реализации цифровых проектов и наличие развитой телекоммуникационной инфраструктуры позволяют внедрять проекты, разработанные с учетом потребностей региона, его бизнес-предприятий и простых жителей. Совместно с администрацией области мы выделили наиболее актуальные сферы, где цифровые технологии способны стать стимулом и основой для качественного рывка в развитии региона, и я горд, что технологии МТС смогут стать важным элементом для совершенствования инфраструктуры области, - рассказал президент МТС Алексей Корня.

Кроме этого умные технологии будут применяется в сфере сбора бытовых отходов, в области развития туризма – например, проекты с использованием геоаналитики и возможностей big data. Помимо «умных технологий», МТС подготовил ряд социально-культурных проектов для молодежи региона.

– Мы заинтересованы в том, чтобы увеличить покрытие в Липецкой области, и МТС это один из первых операторов, который инвестирует серьезные средства в регионе, – обозначил суть соглашения Игорь Артамонов. – Сейчас идет активная цифровиззация всех сфер жизни и мы уверены, что МТС в ближайшее время справится с развитием современных цифровых сервисов в нашем регионе.

Лия МУРАДЬЯН, фото автора.

ИСТОЧНИК KP.RU