В Липецке мужчина сорвался с балкона второго этажа, пытаясь попасть в квартиру дочки

СЕГОДНЯ 11:53 2019-09-12T11:53:46+03:00

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Минувшим вечером, 11 сентября, в Липецке произошел несчастный случай с падением человека. Все случилось на улице Берзина. В службу спасения «112» позвонила девушка и попросила вскрыть захлопнувшуюся дверь квартиры. На адрес выехали спасатели, но отец девушки не стал их ждать.

Мужчина решил сам влезть в квартиру через балкон и сорвался со второго этажа. Сразу после этого к дому подъехали спасатели. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, мужчина получил тяжелые травмы. Спасатели оказали ему первую помощь и передали бригаде «скорой». После они же вскрыли дверь.

В управлении отметили, что это не первый такой случай. Например в августе спасателям пришлось снимать липчанина с козырька балкона на 9 этаже на улице 60 лет СССР. Тогда ситуация сложилась похожая – дверь захлопнулась и хозяин решил сам залезть в квартиру через крышу, спустился на козырек балкона и дальше двигаться не смог. Доставали его с крыши с помощью альпинистского снаряжения.

Спасатели просят липчан не совершать необдуманные поступки, рискуя жизнью и здоровьем. В любой экстренной ситуации нужно звонить на телефон «112» – спасатели примчатся в любую точку города в течение 5-10 минут, независимо от времени суток.

ИСТОЧНИК KP.RU