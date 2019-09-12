2019-09-12T12:14:23+03:00
Общество

Участники липецкого марафона пробегут четыре дистанции

Игорь Артамонов планирует выйти на старт
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Участники липецкого марафона 13 октября пробегут четыре дистанции: 3 км, 10 км, 21,1 км и 42, 2 км. По многочисленным просьбам участников добавилась «половинка» - дистанция вдвое меньше марафона – 21, 1 км. Первый международный «Липецкий марафон» пройдет по центральным улицам города, стартовать участники будут с Соборной Площади. Ведущим спортивного праздника станет Дмитрий Губерниев. В забегах примут участие олимпийские чемпионы и призеры, звезды спорта и шоу-бизнеса.

12 октября состоится выдача стартовых пакетов для зарегистрированных участников, 13 октября в 7 утра откроется стартовый городок, а в 9 утра начнется костюмированный забег. Дети разного возраста смогут пробежать 300 и 600 метров, а затем на старт выйдут взрослые. Им предложат дистанции на 3 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. После финиша марафонцев на Соборной площади для всех участников будет праздничный концерт.

На старт планирует выйти и врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов. В этом году он уже участвовал в первом липецком полумарафоне. Руководитель региона поддержал идею проведения первого липецкого марафона. «Марафоны в разных городах всегда собирают тысячи участников. Массовые забеги вдохновляют людей на активность. Все вокруг улыбаются, радуются, бегунов поддерживают зрители. Эти эмоции хочется пережить снова. Я уверен, что каждый, кто выберет свою дистанцию и пробежит свои километры на липецком марафоне, испытает себя и станет еще лучше и еще сильнее», - считает Игорь Артамонов.

Всех участников масштабного спортивного события ждут весомые стартовые пакеты с подарками от спонсоров и партнеров, медаль финишеров и чипы индивидуального хронометража. Предусмотрена развлекательная программа, поддержка, питание на трассе и многое другое.

Фото пресс-службы администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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