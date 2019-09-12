Игорь Артамонов: «Елец станет основным местом празднования юбилея Ивана Бунина»

СЕГОДНЯ 12:16 2019-09-12T12:16:55+03:00

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Межрегиональный событийный фестиваль «Антоновские яблоки» соберёт почитателей таланта Ивана Бунина. 21 и 22 сентября Елец превратится в купеческий город конца XIX - начала XX веков и встретит туристов самоварным дымком, запахом свежевыпеченных пирогов и ароматом спелых осенних яблок.

Фестивальные площадки будут работать в городском и детском парках, а также на одной из улиц. Организаторы готовят развлечения на любой вкус: мастер-классы по традиционным ремёслам и промыслам, уроки живописи, театральные и музыкальные программы, творческие и литературные конкурсы. Любители музыки и театра смогут насладиться вечером романса, выступлением духового оркестра и спектаклем по произведению Ивана Бунина «Жизнь Арсеньева». Для гурманов откроются «Трактир Карс» и «Греческая пекарня». Модники смогут принять участие в конкурсе костюмов «Из бабушкиного сундучка».

Фестиваль «Антоновские яблоки» в 2015 году стал обладателем гран-при Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards», в 2017 году вошёл в десятку лучших событий осени.

«Фестиваль «Антоновские яблоки» очень атмосферный, – отмечает врио главы региона Игорь Артамонов. – Известно, что Бунин любил Елец, воспевал этот город в своих произведениях. Наша задача сегодня – сохранить память о великом писателе. В следующем году именно Елец станет основным российским городом, где пройдут торжества, посвящённые юбилею нобелевского лауреата».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU