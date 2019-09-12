В Липецке из-за ремонта перекроют улицу, изменятся маршруты автобусов

СЕГОДНЯ 12:48 2019-09-12T12:54:03+03:00

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В предстоящую пятницу, 13 сентября, в Липецке перекроют улицу 9 Мая. Как сообщили в пресс-службе мэрии, там будут ремонтировать дорогу. Улицу закроют в 18.00 на участке от площади Металлургов до улицы Марины Расковой, и откроют только 14 сентября в 21.00.

Из-за этого городские автобусы будут объезжать перекрытый участок по другим маршрутам.

Прямо автобусы № 8, 40А, 306, 308, 308К и 317 поедут по схеме: проспект Мира – Парковая – Крупской – Марины Расковой – далее по маршрутам». А обратно по обычному маршруту. № 17, 27, 28, 30, 33, 321, 322, 325, 330, 332, 353 прямо поедут от площади Мира, далее Парковая – Крупской – Расковой – 9 Мая, обратно по старой схеме.

Участок закроют на суткиФото: Яндекс. Карты

На машине в сторону правого берега можно будет проехать от улица 9 Мая, затем по Марины Расковой и через проспект Мира. Обратно выехать на 9 Мая можно дворами через проспект Мира, улицы Крупской и Расковой.

Во избежание транспортного коллапса, водителей просят выдвигаться заранее и предварительно выбирать маршрут объезда. По окончанию ремонта весь транспорт вернется к прежним схемам.

ИСТОЧНИК KP.RU