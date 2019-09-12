2019-09-12T15:00:34+03:00
Общество

Проезд в Липецке теперь можно оплачивать через мобильное приложение

Появившийся на экране смартфона билет показывать водителю
Лия МУРАДЬЯН
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Рядом с водителем должен быть QR-кодРядом с водителем должен быть QR-кодФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецкой области запустили бесплатное приложение, с помощью которого можно оплачивать проезд в общественном транспорте. Приложение «LitePASS» уже доступно в Play Маркет или App Store. Но, судя по отзывам липчан, пока пассажиры сталкиваются с некоторыми проблемами – то QR-коды у водителей отсутствуют, то сама система дает сбой. Разработчики реагируют на жалобы и отвечают пользователям в Play Маркете.

Приложение для оплаты проезда Фото: Скриншот сайта

Приложение для оплаты проездаФото: Скриншот сайта

Как сообщили в пресс-службе администрации, это пилотный проект, который запустили совместно «Агентством автомобильного транспорта Липецкой области» по проекту «Умный город». Сейчас система работает в 221 муниципальном автобусе «Липецкпассажиртранса».

Кстати, проезд через мобильное приложение обходится дешевле, чем наличными – 19 рублей, как по транспортной карте. При этом опала наличными и картой тоже работает.

Чтобы оплатить проезд через смартфон, нужно скачать и установить «LitePASS» из Play Маркет или App Store. Затем пополнить баланс в приложении с помощью банковской карты. В автобусе при входе открыть приложение, считать QR-код, который должен быть рядом с водителем, и подтвердить оплату одним нажатием кнопки. После этого на экране смартфона появится билет, который нужно показать водителю. Для этого должен работать мобильный интернет.

Как пользоваться приложением Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Как пользоваться приложениемФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Пока система есть только на муниципальных автобусах Липецка, в ближайшее время ее планируют запустить на всем общественном транспорте региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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