Проезд в Липецке теперь можно оплачивать через мобильное приложение
В Липецкой области запустили бесплатное приложение, с помощью которого можно оплачивать проезд в общественном транспорте. Приложение «LitePASS» уже доступно в Play Маркет или App Store. Но, судя по отзывам липчан, пока пассажиры сталкиваются с некоторыми проблемами – то QR-коды у водителей отсутствуют, то сама система дает сбой. Разработчики реагируют на жалобы и отвечают пользователям в Play Маркете.
Приложение для оплаты проездаФото: Скриншот сайта
Как сообщили в пресс-службе администрации, это пилотный проект, который запустили совместно «Агентством автомобильного транспорта Липецкой области» по проекту «Умный город». Сейчас система работает в 221 муниципальном автобусе «Липецкпассажиртранса».
Кстати, проезд через мобильное приложение обходится дешевле, чем наличными – 19 рублей, как по транспортной карте. При этом опала наличными и картой тоже работает.
Чтобы оплатить проезд через смартфон, нужно скачать и установить «LitePASS» из Play Маркет или App Store. Затем пополнить баланс в приложении с помощью банковской карты. В автобусе при входе открыть приложение, считать QR-код, который должен быть рядом с водителем, и подтвердить оплату одним нажатием кнопки. После этого на экране смартфона появится билет, который нужно показать водителю. Для этого должен работать мобильный интернет.
Как пользоваться приложениемФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
Пока система есть только на муниципальных автобусах Липецка, в ближайшее время ее планируют запустить на всем общественном транспорте региона.
ИСТОЧНИК KP.RU