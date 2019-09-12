С начала года в Липецке разобрались более чем с половиной проблемных строек
Как решается ситуация с обманутыми дольщиками и замороженными стройками в Липецке обсудили в прокуратуре регионе. По данным прокуратуры, в начале этого года в Липецке было 16 брошенных или замороженных объектов. В течение года 4 дома начали застраивать и два из них уже сдали. Еще 7 домов у застройщиков изъяли и выставили на торги. Также по решению суда сняли с учета недостроенный склад площадью 3 311 м2 на улице Мира и расторгли договор аренды.
Еще по 6 недостроенным зданиям ждут решения судов об изъятии. Кроме этого прокуратура намерена подать в суд и забрать недостроенное здание гостиницы на пересечении проспекта Победы и 60 лет СССР.
В обсуждении под председательством главного прокурора области Константина Кожевникова принимали участие мэр Липецка Евгения Уваркина, заместитель прокурора области Руслан Стрельников, начальник областного управления имущественных и земельных отношений Ирина Никитенкова и руководители друзих профильных управлений и департаментов.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, обменявшись мнениями и оперативной информацией участники рабочей группы приняли ряд решений о дальнейшем взаимодействии.
ИСТОЧНИК KP.RU