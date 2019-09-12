Под Липецком благодаря неравнодушным людям спасли провалившуюся в туалет собаку
В Липецкой области неравнодушные жители Ельца привлекли внимание к провалившейся в туалет собаке. Животное заметили этим утром, 12 сентября, в общественном туалете на городском кладбище.
О собаке рассказали в соцсетяхФото: Скриншот сайта
Сообщение об этом появилось в социальных сетях в 11 утра.
– Сегодня были на кладбище, пожилая женщина зашла в туалет и увидела собаку, – писали в местных сообществах в «ВК», – Она живая! Достаньте пожалуйста, люди добрые, ну пожалуйста.
В течение часа под записью оставили несколько десятков комментариев, около 12.00 сразу несколько участников беседы отчитались, что позвонили спасателям и те уже едут. Вскоре на месте появились сотрудники аварийно-спасательной службы Ельца.
В итоге спасатели разобрали часть туалета и благополучно вытащили дворнягу. Как выяснилось, яма была пустой. Очевидцы собачку напоили и отмыли водой.
Ставшие свидетелями спасательной операции местные жители рассказали, что дворняга чувствует себя хорошо. Несмотря на падение, лапы целы. Спасенный пес вскоре сбежал со злополучной территории.
ИСТОЧНИК KP.RU