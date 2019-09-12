2019-09-12T16:42:52+03:00
Происшествия

Под Липецком благодаря неравнодушным людям спасли провалившуюся в туалет собаку

Несчастное животное заметили в яме на территории кладбища в Ельце [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Спасение собаки в Ельце. Фото Татьяна АндрееваСпасение собаки в Ельце. Фото Татьяна АндрееваФото: vk.com
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В Липецкой области неравнодушные жители Ельца привлекли внимание к провалившейся в туалет собаке. Животное заметили этим утром, 12 сентября, в общественном туалете на городском кладбище.

О собаке рассказали в соцсетях Фото: Скриншот сайта

О собаке рассказали в соцсетяхФото: Скриншот сайта

Сообщение об этом появилось в социальных сетях в 11 утра.

– Сегодня были на кладбище, пожилая женщина зашла в туалет и увидела собаку, – писали в местных сообществах в «ВК», – Она живая! Достаньте пожалуйста, люди добрые, ну пожалуйста.

Спасение собаки в Ельце. Фото Татьяна Андреева Фото: vk.com

Спасение собаки в Ельце. Фото Татьяна АндрееваФото: vk.com

В течение часа под записью оставили несколько десятков комментариев, около 12.00 сразу несколько участников беседы отчитались, что позвонили спасателям и те уже едут. Вскоре на месте появились сотрудники аварийно-спасательной службы Ельца.

Спасение собаки в Ельце. Фото Татьяна Андреева Фото: vk.com

Спасение собаки в Ельце. Фото Татьяна АндрееваФото: vk.com

В итоге спасатели разобрали часть туалета и благополучно вытащили дворнягу. Как выяснилось, яма была пустой. Очевидцы собачку напоили и отмыли водой.

Спасение собаки в Ельце. Фото Татьяна Андреева Фото: vk.com

Спасение собаки в Ельце. Фото Татьяна АндрееваФото: vk.com

Ставшие свидетелями спасательной операции местные жители рассказали, что дворняга чувствует себя хорошо. Несмотря на падение, лапы целы. Спасенный пес вскоре сбежал со злополучной территории.

Спасение собаки в Ельце. Фото Татьяна Андреева Фото: vk.com

Спасение собаки в Ельце. Фото Татьяна АндрееваФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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