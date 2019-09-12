2019-09-12T17:42:18+03:00
Общество

Брошенный липецкий дорожник попросил у властей Калуги денег на билет домой

Рабочий пришел на заседание к депутатам и пожаловался, что ему не платили 3 месяца
Лия МУРАДЬЯН
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Липецкие дорожники бросили рабочего в КалугеЛипецкие дорожники бросили рабочего в КалугеФото: Лия МУРАДЬЯН
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Крайне отрицательно отметились липецкие дорожники в Калуге. Как сообщает управа города, там не справилось с задачей предприятие «Липецк Дорога» – подрядчик не уложился в сроки, а в ходе проверки чиновники нашли множество нарушений. В итоге 2 сентября с липецкими дорожниками расторгли контракт и те уехали восвояси.

Только местные власти попытались забыть о липчанах, как вдруг случился новый инцидент. Внезапно на заседании комиссии по анализу деятельности муниципальных предприятий Калуги зашел рабочий в форме дорожника и попросил помочь ему вернуться в Липецк.

Как сообщает АиФ-Калуга, липецкий дорожник три месяца не получал зарплату, из-за чего был вынужден оставаться в Калуге. Брошенный без средств к существованию дорожник попросил денег на билет домой. Как выяснилось, мужчина такой не один – липецкая фирма бросила в чужом городе еще несколько рабочих. В городской управе Калуги отметили, что подрядчику заплатили, также местные власти заявили о действиях подрядчика в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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