"Неделя предпринимательства и кооперации" пройдет в Липецкой области

СЕГОДНЯ 17:57 2019-09-12T17:57:02+03:00

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«Неделя предпринимательства и кооперации» - это более 100 «бизнес-встреч» с населением региона, которые объединят все муниципальные районы Липецкой области и пройдут в большинстве сельских поселений.

Эксперты в области бизнеса и кооперации расскажут о существующих возможностях и ресурсах для открытия и развития своего дела, в том числе и об эффективных механизмах государственной и муниципальной поддержки бизнеса. Мотивировать слушателей на предпринимательскую деятельность будут успешные предприниматели региона, которые поделятся своими историями становления в бизнесе.

Все участники смогут пройти профессиональное тестирование, которое позволит определить предпринимательский потенциал и готовность к созданию своего бизнеса.

Не упустите возможность изменить свою жизнь! Начните с малого! Узнайте, как создать своё дело!

Получить подробную информацию и записаться на встречу можно по телефону (4742) 22-08-20 или по e-mail: mybiz2019@inbox.ru.

«Неделя предпринимательства и кооперации в Липецкой области», организованная управлением по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области, проводится в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства», который направлен на формирование положительного образа предпринимательства среди населения Липецкой области, а также вовлечение различных категорий граждан в сектор малого и среднего бизнеса.

По данным национального отчета «Глобальный мониторинг предпринимательства 2018/2019» в 2018 году 68% Россиян согласилось с утверждением о высоком статусе предпринимателя в обществе и о том, что предпринимательство – это успешный выбор карьеры.

Фото: предоставлено.

ИСТОЧНИК KP.RU