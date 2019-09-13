В Липенце водитель сбил 5-летнего мальчика и сбежал

СЕГОДНЯ 10:29 2019-09-13T11:26:47+03:00

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В Липецке на 58 километре трассы Хлевное-Липецк в районе торгового центра неизвестный сбил 5-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Липецкой области в пятницу, 13 сентября.

Инцидент произошел накануне, 12 сентября, в 19.33. По предварительным данным, мужчина на автомобиле «Нива» темного цвета сбил ребенка, который переходил дорогу на нерегулируемом перешеходном переходе. Автомобилист уехал в сторону проспекта Победы.

Пострадавшего малыша в тяжелом состоянии доставили в ЛОДБ.

Для установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, просьба откликнуться очевидцев и свидетелей происшествия. Телефоны: 36-93-48, 36-93-41 или 02.

Покидая место ДТП, участник движения нарушил ПДД, ему грозит административное наказание: лишение прав на срок 1-1,5 года или административный арест на 15 суток (КоАП РФ, статья 12.27).

ИСТОЧНИК KP.RU