2019-09-13T11:26:47+03:00
Происшествия

В Липенце водитель сбил 5-летнего мальчика и сбежал

По предварительным данным, мужчина управлял автомобилем «Нива»
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Липецке на 58 километре трассы Хлевное-Липецк в районе торгового центра неизвестный сбил 5-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Липецкой области в пятницу, 13 сентября.

Инцидент произошел накануне, 12 сентября, в 19.33. По предварительным данным, мужчина на автомобиле «Нива» темного цвета сбил ребенка, который переходил дорогу на нерегулируемом перешеходном переходе. Автомобилист уехал в сторону проспекта Победы.

Пострадавшего малыша в тяжелом состоянии доставили в ЛОДБ.

Для установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, просьба откликнуться очевидцев и свидетелей происшествия. Телефоны: 36-93-48, 36-93-41 или 02.

Покидая место ДТП, участник движения нарушил ПДД, ему грозит административное наказание: лишение прав на срок 1-1,5 года или административный арест на 15 суток (КоАП РФ, статья 12.27).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Липчанин в Мордовии обманул сельхозкооператив на 1.6 млн. рублей
На выходные в Липецке обещают дожди и сильные порывы ветра
До конца года в Липецке объединят несколько школ и садиков
В Липецкой области установили максимальный V класс горимости лесов
В Липецке школьницу сильно ударило током в трансформаторной будке
Первым решением губернатора Липецкой области будут кадровые перестановки
Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Владимир Салмин встретился с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным
За месяц в Липецке поймали троих угонщиков
"Неделя предпринимательства и кооперации" пройдет в Липецкой области
Брошенный липецкий дорожник попросил у властей Калуги денег на билет домой
Семь видов рака напрямую связаны с употреблением алкоголя
Под Липецком благодаря неравнодушным людям спасли провалившуюся в туалет собаку
С начала года в Липецке разобрались более чем с половиной проблемных строек
Проезд в Липецке теперь можно оплачивать через мобильное приложение
В Липецке из-за ремонта перекроют улицу, изменятся маршруты автобусов
Игорь Артамонов: «Елец станет основным местом празднования юбилея Ивана Бунина»
Участники липецкого марафона пробегут четыре дистанции
В Липецке мужчина сорвался с балкона второго этажа, пытаясь попасть в квартиру дочки
В Липецке из-за ЧП на коллекторе улицу залило фекалиями
МТС вложит почти миллиард рублей в цифровую экономику Липецкой области
Под Липецком микроавтобус сбил 10-летнего школьника, мальчик в больнице
Украденный в Липецке двигатель нашли на другой машине в Дагестане
К «братьям нашим меньшим» надо относиться с любовью