2019-09-13T11:39:56+03:00
Общество

Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Владимир Салмин встретился с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным

Были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества в экономической и социальной сферах
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В частности, речь шла о расширении государственно-частного партнёрства. В качестве пилотного проекта стороны обсудили возможность сооружения на условиях ГЧП детского сада на 120 мест в городе Мичуринске.

Говоря о цифровизации системы платежей за товары и услуги, Владимир Салмин и Александр Никитин, обменялись мнениями о внедрении в регионе «Транспортного проекта» и проекта «Накрытые столы», которые реализованы при участии ПАО Сбербанк. Глава региона дал позитивную оценку проделанной работе.

Также были предложены дополнительные меры по цифровизации процессов приема платежей за коммунальные услуги с использованием удалённых каналов обслуживания и системы «Сбербанк Онлайн», что нашло поддержку со стороны властей.

Отдельной темой стало обсуждение вопросов жилищного строительства и практики ипотечного кредитования, взаимодействия застройщиков Тамбовской области со Сбербанком при использовании эскроу-счетов. Было признано, что в переходный период не отмечено серьёзных сбоев. Более того, в августе и первой половине сентября наметился рост заявок на выдачу ипотечных кредитов.

Руководитель Центрально-Чернозёмного банка заявил о готовности провести в регионе серию презентаций экосистемы Сбербанка. Глава администрации подтвердил заинтересованность региона в развитии этого направления сотрудничества.

Александр Никитин, выразив удовлетворение прошедшей встречей, отметил, что ПАО Сбербанк является крупнейшим налогоплательщиком в региональный бюджет, занимает значительную долю на областном рынке банковских услуг, динамично наращивая кредитный портфель, оказывает заметное влияние на развитие Тамбовской области.

Председатель Центрально-Черноземного банка и глава администрации Тамбовской области договорись о продолжении делового общения. Для реализации достигнутых договорённостей решено создать рабочие группы из числа специалистов Сбербанка и профильных управлений администрации Тамбовской области.

Во встрече приняли участие заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Александр Исаенко, управляющий Тамбовским отделением ПАО Сбербанк Владимир Компаниец, а также вице-губернаторы Наталья Астафьева, Арсен Габуев, Сергей Юхачёв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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