2019-09-13T15:53:36+03:00
Общество

До конца года в Липецке объединят несколько школ и садиков

Соединят школу №63 и лицей №66, школу №32 присоединят к 15-й
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке продолжают объединять школыВ Липецке продолжают объединять школыФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке продолжается реорганизация школ и детских садов. Как идет этот процесс, обсудили на комиссии горсовета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи.

По данным и.о. председателя городского департамента образования, в этом году уже присоединили к школам 3 садика. Также к школам теперь относятся некоторые дополнительные курсы. При этом, как сообщили в пресс-службе горсовета, чиновники решили не соединять колы №3 и 28, поскольку проблемы с загруженностью это не решит. Но 28-й школе не хватает ресурсов для ведения старших классов, там в 10 и 11 учеников набралось всего на один класс.

– Начавшийся процесс слияния школы №63 и экологического лицея №66 планируется завершить в декабре 2019 года, – сообщила Юлия Паньковик. – Тогда завершат процедуру реорганизации школы №32, которую присоединят к №15.

На вопрос депутатов, насколько эффективно и целесообразно такое слияние, департамент образования ответил, что о положительных эффектах говорить пока рано. Депутаты обещали следить за объединением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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