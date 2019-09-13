2019-09-13T16:49:42+03:00
Общество

На выходные в Липецке обещают дожди и сильные порывы ветра

Дальше температура воздуха будет только снижаться
Лия МУРАДЬЯН
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Погода в Липецке скоро испортитсяПогода в Липецке скоро испортитсяФото: Лия МУРАДЬЯН
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Задержавшееся в Липецке лето начинает уступать осенней погоде. По данным Гидрометцентра, дожди начнут лить уже в субботу, 14 сентября. В этот день погода в Липецке будет облачная, ночью осадков не обещают, а днем пройдут небольшие дожди, в некоторых районах осадки ожидаются умеренные.

Ветер с юго-западного сменится на северо-западный и усилится. Прогнозируют скорость ветра 6-11 метров в секунду, местами возможны порывы ветра до 15 м/с. Температура воздуха также начнет падать. В субботу ночью обещают 10-15 градусов тепла, днем – 17 – 22 градуса. Атмосферное давление упадет до 753 мм ртутного столба.

Более ощутимо похолодает в воскресенье. В этот день также обещают дожди и ветер. Температура воздуха ночью около +12°С, днем столбик термометра не поднимется выше отметки в +17 градусов.

Согласно долгосрочному прогнозу, холодные дожди будут лить почти всю следующую неделю. Самым холодным днем станет среда, 18 сентября – на Липецкую область обрушится гроза с сильным ветром, а температура даже днем не поднимется выше +13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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