Липчанин в Мордовии обманул сельхозкооператив на 1.6 млн. рублей

СЕГОДНЯ 17:29 2019-09-13T17:29:09+03:00

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В Мордовии вынесли приговор 46-летнему жителю Липецка. Как сообщает прессзслужба МВД по Республике Мордовая, липчанина признали виновным по пятой части статьи 159 УК – мошенничество в сфере предпринимательства.

Как выяснилось, липчанин работал в некоем ООО, которое выступало посредников в купле-продаже крупнорогатого скота. В июне 2018 года мужчина, от имени фирмы, заключил контракт с председателем Теньгушевского сельхозкооператива на покупку скота, платить за который на самом деле не собирался.

Мужчина поделал платежки, отдал председателю и тот разрешил вывезти с территории базы скотину на сумму 1.6 млн. рублей. Сельскохозяйственных животных липчанин благополучно продал другой фирме за 1.8 млн. рублей, которые вскоре потратил.

На суде мужчина во всем сознался и полностью возместил весь ущерб. В итоге его приговорили к штрафу в 150 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU