Свет и воду отключат в Липецке в понедельник

СЕГОДНЯ 15:52 2019-09-15T15:52:10+03:00

электричество будут отключать всю неделю с 9 утра

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В понедельник, 16 сентября, в Липецке ожидается очередное отключение света и питьевой воды. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, воды не будет с 10 до 20.00 по следующим улицам: Паровозная, Поселковая, Ударников, Жактовская, Рудничная, Техническая, Рябиновая, Городовикова, Солнечная, Смирнова, Минская и Медицинская.

Воду будут подводить по заявкам жителей отключенных адресов. Коммунальщики приносят извинения за неудобства.

Электричество будут отключать почти всю неделю – 16, 17, 18, 19 и 20 сентября с 9 до 17.00. Без света останутся дома на улицах Чкалова, Кирова и Комсомольской.

Оставить заявку на подвоз воды и узнать более подробно об отключениях можно по телефонам: 075 и 236-075. Кстати, привычный телефон диспетчерской ЛГЭКа меняется. С 1 октября для потребителей будут работать другие телефоны: 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU