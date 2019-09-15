2019-09-15T16:27:08+03:00
Происшествия

Под Липецком в ДТП перевернулся «Матиз» и едва не упал на пешехода

Авария произошла на трассе «Дон» в Ельце [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В сети опубликовали момент аварии с участием автомобиля «Матиз», которая произошла в Липецкой области в минувшую пятницу, 13 сентября. Все случилось на трассе «Дон» в районе Ельца.

Перевернулся Матиз .

Как видно на первой записи с видеорегистратора видно, как водитель «Шевроле» решает перестроиться в правый ряд через сплошную. Перед этим из окна выглядывает пассажир, смотрит назад и очевидно убеждает водителя, что на дороге никого нет. Почти в тот же момент на правой полосе появляется «Матиз».

От удара малолитражка поднимается над дорогой, «Шевроле» закидывает ее на ограждение трассы. Далее «Матиз», проскользнув кузовом по бордюру, переворачивается несколько раз, задевает другие машины и падает на колеса.

Пятница 13-ое на М4-Дон Елец.

Тот же момент запечатлела и камера уличного наблюдения, которая показала полную картину ДТП. Как оказалось, жертвой аварии едва не стал пешеход, который шел за ограждением. «Матиз» пролетел в нескольких сантиметрах от мужчины. К счастью, человека спас бордюр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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