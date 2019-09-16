2019-09-16T09:33:52+03:00
Происшествия

Под Липецком в столкновении трех машин пострадали люди

Авария произошла в районе Частой Дубравы [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Серьезная авария произошла минувшим вечером, 15 сентября, на трассе Липецк – Елец. Там в районе села Частая Дубрава около 20.00 столкнулись три автомобиля: «ВАЗ», «Рено» и «Дэу». Удар был такой силы, что машины разлетелись по трассе, превратившись в груду металла.

ДТП на трассе Липецк-Елец .vk.com/myregion48

«Рено» вылетела и повисла на ограждении дороги. По словам очевидцев, две иномарки столкнулись на полном ходу в лобовую, затем в них въехала отечественная легковушка. На место вызывали спасателей, «скорую» и полицию. В этой аварии серьезно пострадали несколько человек. Сотрудники МЧС вытащили пострадавших из искореженных машин, после чего некоторых увезли в больницу. Как именно произошло столкновение и кто стал виновником аварии, разбирались автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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