В Липецке угнали внедорожник «Мицубиси-Аутландер»

СЕГОДНЯ 09:59 2019-09-16T10:06:50+03:00

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В Липецке раскрыли угон дорогой иномарки. Об угоне в полицию заявил 49-летний мужчина в воскресенье, 15 сентября. Автовладелец рассказал, что его внедорожник «Мицубиси-Аутландер» пропал в ночь с 14 на 15 сентября от дома на Рудном переулке.

Угонщиков вычислили и задержали в тот же день. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемыми оказались двое парней 23 и 24 лет. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 166 УК – групповое завладение автомобилем. Угонщикам грозит минимум штраф до 200 000 рублей, максимум – до 7 лет тюрьмы.

Еще одни угон, который произошел 13 сентября, раскрыли в Липецком районе. Тогда угнали «ВАЗ-2199», подо подозрение опал 18-летний парень.

Также за сутки в области раскрыли пять совершенных ранее преступлений. Например в Липецке поймали грабителя, который напал на 53-летнюю женщину еще 31 мая, им оказался 32-летний житель Грязинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU