2019-09-16T10:28:36+03:00
Происшествия

Под Липецком из квартиры украли катану, саблю и 90 бутылок коллекционного алкоголя

Липчанина обокрали три домушника в Данковском районе
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Под подозрение попали трое парнейПод подозрение попали трое парнейФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Интересную квартиру обворовали в Данковском районе Липецкой области. Преступление произошло 14 сентября в селе Воскресенское. В полицию обратился 34-летний хозяин и сообщил о пропаже ценного имущества из квартиры дома на улице Садовой.

В частности воры вынесли 90 бутылок коллекционного алкоголя и 10 канистр со спиртосодержащей жидкостью. Также пропало коллекционное холодное оружие: подарочная катана – японский меч, сабля и нож.

Домушниками, которые очевидно знали, куда лезть и что искать, оказались трое жителей Данковского района 22, 24 и 26 лет. Выяснилось, что они попали в квартиру, выломав пластиковое окно. Общая стоимость украденного пока не сообщается. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 УК – крупный размер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Силикатных озерах в Липецке сгорело более 3,5 га территорий
С начала года в Липецке выловили более 4000 бродячих животных
Липчане отдают за ЖКХ 9.1% своих доходов – меньше среднего по стране
Липчан предупреждают о сильных порывах ветра
Сбежавший пенсионер сказал, что не заметил как сбил ребенка в Липецке
В Липецке вандалы сожгли новые евроконтейнеры для мусора
В Липецке в аварии погиб 20 летний мотоциклист
В ДТП с гужевой повозкой под Липецком погибла пассажирка «ВАЗа»
Губернатор Липецкой области потребовал отправить в отставку мэра Данкова
В Липецке из-за жалоб уволили главврача городской больницы №4
В Липецке угнали внедорожник «Мицубиси-Аутландер»
Под Липецком в столкновении трех машин пострадали люди
В Липецке мужчина выпал с пятого этажа и остался жив
Под Липецком в ДТП перевернулся «Матиз» и едва не упал на пешехода
Свет и воду отключат в Липецке в понедельник
В Липецке полиция вычислила водителя, который сбил ребенка и сбежал
В ДТП с двумя иномарками в Липецке погиб человек
Новая школа в Липецке за полмиллиарда рублей превратилась в долгострой
Липчанин в Мордовии обманул сельхозкооператив на 1.6 млн. рублей
На выходные в Липецке обещают дожди и сильные порывы ветра
До конца года в Липецке объединят несколько школ и садиков
В Липецкой области установили максимальный V класс горимости лесов