Под Липецком из квартиры украли катану, саблю и 90 бутылок коллекционного алкоголя
Интересную квартиру обворовали в Данковском районе Липецкой области. Преступление произошло 14 сентября в селе Воскресенское. В полицию обратился 34-летний хозяин и сообщил о пропаже ценного имущества из квартиры дома на улице Садовой.
В частности воры вынесли 90 бутылок коллекционного алкоголя и 10 канистр со спиртосодержащей жидкостью. Также пропало коллекционное холодное оружие: подарочная катана – японский меч, сабля и нож.
Домушниками, которые очевидно знали, куда лезть и что искать, оказались трое жителей Данковского района 22, 24 и 26 лет. Выяснилось, что они попали в квартиру, выломав пластиковое окно. Общая стоимость украденного пока не сообщается. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 УК – крупный размер.
ИСТОЧНИК KP.RU