Под Липецком из квартиры украли катану, саблю и 90 бутылок коллекционного алкоголя

СЕГОДНЯ 10:26 2019-09-16T10:28:36+03:00

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Интересную квартиру обворовали в Данковском районе Липецкой области. Преступление произошло 14 сентября в селе Воскресенское. В полицию обратился 34-летний хозяин и сообщил о пропаже ценного имущества из квартиры дома на улице Садовой.

В частности воры вынесли 90 бутылок коллекционного алкоголя и 10 канистр со спиртосодержащей жидкостью. Также пропало коллекционное холодное оружие: подарочная катана – японский меч, сабля и нож.

Домушниками, которые очевидно знали, куда лезть и что искать, оказались трое жителей Данковского района 22, 24 и 26 лет. Выяснилось, что они попали в квартиру, выломав пластиковое окно. Общая стоимость украденного пока не сообщается. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 УК – крупный размер.

ИСТОЧНИК KP.RU