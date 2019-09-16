В Липецке из-за жалоб уволили главврача городской больницы №4

СЕГОДНЯ 11:07 2019-09-16T11:14:19+03:00

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В Липецке сняли с должности главного врача городской больницы №4 «Липецк-Мед» Владимира Ковалева. Как сообщает администрация области, главврача уволили из-за многочисленных жалоб населения на организацию медицинского обслуживания.

Напомним, что зимой пациенты жаловались губернатору на протекающие потолки в больнице и залитые водой стены палат в отделениях гинекологии и нерйрохирургии, где лежали люди. Тогда проверка показала, что больницу капитально отремонтировали, включая кровлю, в 2017 году, но ремонт сделали некачественно.

Новым главврачом стала финалистка межрегионального конкурса «Липецкздав-2019» Юлия Анапова. Ранее она работала заведующей пульмонологическим отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол».

ИСТОЧНИК KP.RU