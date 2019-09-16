2019-09-16T12:22:27+03:00
Происшествия

В ДТП с гужевой повозкой под Липецком погибла пассажирка «ВАЗа»

С повозки слетел брус, пробил стекло в «пятнадцатой» и убил пассажирку
Лия МУРАДЬЯН
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Жуткая авария произошла под ЛипецкомЖуткая авария произошла под ЛипецкомФото: Лия МУРАДЬЯН
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Страшная авария произошла в Елецком районе Липецкой области в минувшее воскресенье, 15 сентября. Там в районе села Талица столкнулись «ВАЗ-2115» и гужевая повозка.

– Одна машина валялась в кювете, вторая стояла на дороге, недалеко была разбитая телега без лошади, – рассказали проезжавшие мимо свидетели. – В «ВАЗе» из лобового стекла со стороны пассажирского сиденья торчал брус. Рядом стояли ритуальные услуги.

По словам очевидцев, водитель «пятнадцатой» выехал на обгон и зацепил гужевую повозку. С телеги слетела доска, проскользила по капоту, разбила лобовое стекло и пробила голову пассажирке.

Что произошло на самом деле разбирались сотрудники ГИБДД. Всего по данным автоинспекторов, за прошедшие три дня, с 13 по 15 сентября на дорогах региона в 12 ДТП пострадали 15 человек и 4 погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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