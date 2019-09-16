2019-09-16T12:52:45+03:00
Происшествия

В Липецке в аварии погиб 20 летний мотоциклист

За трое суток на дорогах региона в 12 ДТП пострадали 15 человек и четверо погибли
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП на улице 50 лет НЛМКДТП на улице 50 лет НЛМКФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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Трагическая авария с участием мотоциклиста произошла в субботу, 14 сентября, на улице Белана в Липецке. Там не справился с управлением и перевернулся 20-летний парень на мотоцикле. Мотоциклиста с тяжелыми травмами увезли в больницу, где он скончался.

Также стали известны подробности аварии на трассе «Дон» в Ельце, где перевернувшийся «Матиз» едва не упал на пешехода. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, на малолитражке ехала 23-летняя девушка, а за рулем «Шевроле» был 19-летний парень. После столкновения с «Матизом», «Шевроле» также задел «Калину» и другой «Шевроле-Клан». В этой аварии пострадала водитель малолитражки и ее 43-летняя пассажирка. Обеих увезли в больницу.

Еще выяснились подробности ДТП с двумя иномарками на спуске на улице 50 лет НЛМК, которое произошло в субботу, 14 сентября, в 15.30. По данным автоинспекторов, 34-летний водитель «Хендая» не рассчитал скорость на спуске с поворотом и въехал в «Мицубиси», за рулем которого был 59-летний мужчина. Водитель первой иномарки скончался, мужчина на «Мицубиси» получил травму, но до больницы дело не дошло.

Всего за трое суток, с 13 по 15 сентября, в Липецкой области зарегистрировали 12 аварий с пострадавшими, в которых травмы получили 15 человек и четверо погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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